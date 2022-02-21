На трассе под Белгородом установили памятник путане, но в тот же день демонтировали

Памятник путане на трассе под Белгородом. Видео © VK / "Белгород — это интересно"

На трассе между городом Белгородом и посёлком Майским появился памятник путане, однако простоял он менее суток. Фото и видео самого монумента, а также его демонтажа опубликовал паблик "Белгород — это интересно".

Скульптор изобразил "ночную бабочку" двуликой: одно лицо смотрит прямо, а на втором — глаза закрыты. Путана "одета" в откровенный наряд и туфли на каблуках.

Однако долго шедевр местного кузнеца не простоял: его демонтировали. Он рассказал, что после огласки в социальных сетях скульптуру убрали по поручению властей. В итоге она не простояла и дня.