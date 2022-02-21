На трассе под Белгородом установили памятник путане, но в тот же день демонтировали
Металлический монумент представлял собой женщину с двумя лицами в откровенном наряде и на каблуках.
Памятник путане на трассе под Белгородом. Видео © VK / "Белгород — это интересно"
На трассе между городом Белгородом и посёлком Майским появился памятник путане, однако простоял он менее суток. Фото и видео самого монумента, а также его демонтажа опубликовал паблик "Белгород — это интересно".
Скульптор изобразил "ночную бабочку" двуликой: одно лицо смотрит прямо, а на втором — глаза закрыты. Путана "одета" в откровенный наряд и туфли на каблуках.
Однако долго шедевр местного кузнеца не простоял: его демонтировали. Он рассказал, что после огласки в социальных сетях скульптуру убрали по поручению властей. В итоге она не простояла и дня.
"Горисполком и полиция. Я когда приехал, они уехали. Сказали владельцу гостиницы, где барышня стояла, убрать её немедленно. Спорить пока не стали, будем разбираться, на каких основаниях они нам запрещают. По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдёт до губернатора информация. Как мне сейчас позвонили, исходит от управления", — сказал кузнец изданию "Подъём".
Ранее у загса в городе Павлове Нижегородской области появился памятник, посвящённый молодожёнам. Местные жители не сильно обрадовались скульптурам: в социальных сетях горожане назвали их "уродцами" и предложили поставить у здания администрации населённого пункта.
Обложка © VK / "Белгород — это интересно"