Россиянам рассказали, как перестать завидовать чужим путешествиям

Иногда в социальных сетях у своих знакомых, тревел-блогеров мы наблюдаем красивые снимки регулярных путешествий, отдыха, и тогда у многих появляется такое неприятное чувство, как зависть. Как бороться с этой эмоцией и правильно реагировать на такие кадры, выяснила "Москва 24".

Как правило, листая ленту в "Инстаграме", по большому счёту мы видим идеальные отношения, постоянные поездки, здоровую кожу лица и другие красивые картинки. Не стоит поддаваться зависти, ведь часто это только часть реальной жизни. Например, много контента про туризм, как правило, публикуется у тревел-блогеров, для которых это прежде всего работа, а не отдых.

В психологии существует такой популярный приём, как обезличивание зависти. Допустим, вы завидуете Ивану, который постоянно летает на море. В этом случае советуют переключить своё внимание с Ивана на абстрактных "всех", так как разрушающее чувство, которое больше не имеет конкретного адресата, заметно ослабевает.

Эксперты рекомендуют выяснить, зачем именно вам нужны путешествия. Если с вашей жизнью всё в порядке, а отдых вам нужен как источник положительных эмоций, то зависть легко трансформируется из разъедающего в конструктивное чувство. Главное, что нужно помнить: любая подавленная эмоция рано или поздно вырвется наружу, поэтому разрешите себе испытывать эти чувства. В этом случае будет намного проще решить, что с ними делать.