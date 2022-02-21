В Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство композитора Колкера

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением мужчины на 88-летнего композитора Александра Колкера в лифте. Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по факту нападения 20 февраля 2022 года в подъезде одного из домов по набережной Чёрной речки на заслуженного деятеля искусств РСФСР 88-летнего Александра Наумовича Колкера", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 февраля стало известно, что мужчина с ножом напал на композитора Александра Колкера. Потерпевший сообщил Лайфу, что не желает комментировать ситуацию, так как чувствует себя очень плохо. Вооружённое нападение попало на видео. На кадрах видно, как мужчина вызвался проводить музыканта до квартиры, а затем внезапно набросился и стал душить его, порезал руку и губу. После злоумышленник выбросил нож и скрылся.