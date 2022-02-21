Посольство США разъяснило предупреждения об "угрозе терактов" в России

Посольство США в Москве разъяснило причины предупреждения американцев воздержаться от поездок в Россию из-за якобы существующей угрозы. Всё дело в публикациях СМИ о "минированиях" в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, уточнил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

"В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У Госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом", — приводит его слова РИА "Новости".