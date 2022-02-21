Посольство США разъяснило предупреждения об "угрозе терактов" в России
По словам пресс-секретаря дипмиссии, информация появилась из соображений безопасности и в русле обязательств чёткого и своевременного предоставления её гражданам Соединённых Штатов.
Здание Посольства США в России. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Посольство США в Москве разъяснило причины предупреждения американцев воздержаться от поездок в Россию из-за якобы существующей угрозы. Всё дело в публикациях СМИ о "минированиях" в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, уточнил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
"В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У Госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом", — приводит его слова РИА "Новости".
Ребхольц уточнил, что предупреждение было опубликовано из соображений безопасности и в русле обязательств предоставления американцам чёткой и своевременной информации.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.