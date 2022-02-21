Волонтёры молодёжного корпуса #МыВместе продолжают встречать беженцев из Донбасса

Волонтёры молодёжного корпуса "МыВместе" продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР жителей. Детям раздают шоколад, чтобы хоть как-то порадовать, а взрослым оказывают поддержку и психологическую помощь.

Ночь на КПП Успенка для добровольцев корпуса "МыВместе", состоящего из команд "Молодёжка ОНФ", МГЕР и волонтёрской роты, прошла без происшествий. Их главная задача состоит в том, чтобы встретить жителей, которые идут постоянно и вне зависимости от времени суток, и оказать им первую консультационную и психологическую помощь. Вместе с волонтёрами ночное дежурство провёл и депутат Госдумы, первый зампред Комитета по молодёжной политике, координатор молодёжной политики в партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

"Ночью холодно. Хотелось бы сказать, что на границах спокойно, но это не так. Люди идут и днём и ночью. Дети, старики, женщины. Подбадриваешь — улыбаются вроде, но какие уж тут улыбки, когда вынужден всё бросить и уехать. Девочка одна лет трёх взяла меня за руку и держит, а у меня внутри всё переворачивается. Другие мама с дочкой пришли в четыре утра, мы их чаем напоили, они отогрелись. Был мужчина, вдовец, который привёз дочку, передал и поехал назад. Говорит, долг не позволяет иначе поступить", — поделился Кастюкевич.









Накануне вечером к нему в волонтёрский пункт приехал депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов для того, чтобы перенять опыт организации аналогичных лагерей в Волгограде. Кроме того, он при содействии фонда социальных проектов "Наследие" – "Своих не бросаем" привёз в Ростовскую область фуру с пятью тоннами гуманитарного груза. Это мясные изделия, крупы, сладости, тушёнка со сгущёнкой, сок и йогурты, а также средства гигиены для прибывающих жителей. В данный момент в Волгограде готовится ещё одна машина с гуманитарной помощью, которая в ближайшее время отправится в Ростовскую область.

"Помощь мы собрали совместно с фондом "Наследие". Осмотрели пункты обогрева. Здесь волонтёры помогают жителям, в основном женщинам и детям, — обогревают их, оказывают психологическую помощь. Это очень важно. Люди растерянны, выходят и не знают, куда идти, не понимают, какие документы оформлять. Добровольцы им всё разъясняют в круглосуточном режиме. Они — большие молодцы! Работают неформально, с полной отдачей, это видно. Эмоции от увиденного получил непередаваемые — очень страшно, когда люди вынуждены срываться из своих домов и уходить в никуда, с небольшим набором вещей. И сегодня им нужна наша помощь. Поэтому мы здесь. Им необходима даже не финансовая, а больше моральная поддержка, чтобы люди понимали, что они нам нужны и они не брошены" — рассказал Гимбатов.

На КПП Успенка волонтёры встречают жителей сразу у перехода. Детям раздают шоколадки, взрослым передают необходимые для заполнения анкеты. Много жителей, которые привозят к границе детей и внуков, а сами потом возвращаются назад.

"Я из Макеевки. Слышны выстрелы. Конечно, за последние годы привыкли уже, но всё равно страшно. Решение, что нужно брать детей и уезжать, принял муж. Его могут призвать, и старшего сына, и младшего. Все они остались там. А мы с невесткой и младшенькими внучками здесь. Мама там тоже осталась — она пожилая, не хочет никуда уезжать. Быстро прошли границу, нам помогли вещи донести, встретили хорошо — вежливые все. Я их сейчас провожу и вернусь назад. Господи, когда же весь этот кошмар уже закончится", — поделилась жительница ДНР Вера.

Жители разъезжаются как на автобусах, так и на авто, на которых приезжают родственники или знакомые. Невестка Веры Юля с двумя дочерьми поехала к родственникам в Краснодарский край, а волонтёры отправились встречать очередной автобус.