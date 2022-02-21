НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:09

Волонтёры молодёжного корпуса #МыВместе продолжают встречать беженцев из Донбасса

Вместе с ними дежурят депутаты ГД Игорь Кастюкевич и Андрей Гимбатов, которые оказывают беженцам всю необходимую помощь с размещением, а также гуманитарную.

Волонтёры молодёжного корпуса "МыВместе" продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР жителей. Детям раздают шоколад, чтобы хоть как-то порадовать, а взрослым оказывают поддержку и психологическую помощь.

Ночь на КПП Успенка для добровольцев корпуса "МыВместе", состоящего из команд "Молодёжка ОНФ", МГЕР и волонтёрской роты, прошла без происшествий. Их главная задача состоит в том, чтобы встретить жителей, которые идут постоянно и вне зависимости от времени суток, и оказать им первую консультационную и психологическую помощь. Вместе с волонтёрами ночное дежурство провёл и депутат Госдумы, первый зампред Комитета по молодёжной политике, координатор молодёжной политики в партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

"Ночью холодно. Хотелось бы сказать, что на границах спокойно, но это не так. Люди идут и днём и ночью. Дети, старики, женщины. Подбадриваешь — улыбаются вроде, но какие уж тут улыбки, когда вынужден всё бросить и уехать. Девочка одна лет трёх взяла меня за руку и держит, а у меня внутри всё переворачивается. Другие мама с дочкой пришли в четыре утра, мы их чаем напоили, они отогрелись. Был мужчина, вдовец, который привёз дочку, передал и поехал назад. Говорит, долг не позволяет иначе поступить", — поделился Кастюкевич.

  • Игорь Кастюкевич разговаривает с жителями ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
    Игорь Кастюкевич разговаривает с жителями ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Жителей ЛДНР разместили в волонтёрском пункте. Фото © Предоставлено Лайфу
    Жителей ЛДНР разместили в волонтёрском пункте. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Игорь Кастюкевич разговаривает с жителями ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
    Игорь Кастюкевич разговаривает с жителями ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Волонтёры приготовили инвалидные коляски для жителей ЛДНР, которым требуется помощь. Фото © Предоставлено Лайфу
    Волонтёры приготовили инвалидные коляски для жителей ЛДНР, которым требуется помощь. Фото © Предоставлено Лайфу

Игорь Кастюкевич разговаривает с жителями ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 4

Накануне вечером к нему в волонтёрский пункт приехал депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов для того, чтобы перенять опыт организации аналогичных лагерей в Волгограде. Кроме того, он при содействии фонда социальных проектов "Наследие" – "Своих не бросаем" привёз в Ростовскую область фуру с пятью тоннами гуманитарного груза. Это мясные изделия, крупы, сладости, тушёнка со сгущёнкой, сок и йогурты, а также средства гигиены для прибывающих жителей. В данный момент в Волгограде готовится ещё одна машина с гуманитарной помощью, которая в ближайшее время отправится в Ростовскую область.

"Помощь мы собрали совместно с фондом "Наследие". Осмотрели пункты обогрева. Здесь волонтёры помогают жителям, в основном женщинам и детям, — обогревают их, оказывают психологическую помощь. Это очень важно. Люди растерянны, выходят и не знают, куда идти, не понимают, какие документы оформлять. Добровольцы им всё разъясняют в круглосуточном режиме. Они большие молодцы! Работают неформально, с полной отдачей, это видно. Эмоции от увиденного получил непередаваемые — очень страшно, когда люди вынуждены срываться из своих домов и уходить в никуда, с небольшим набором вещей. И сегодня им нужна наша помощь. Поэтому мы здесь. Им необходима даже не финансовая, а больше моральная поддержка, чтобы люди понимали, что они нам нужны и они не брошены" — рассказал Гимбатов.

В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

На КПП Успенка волонтёры встречают жителей сразу у перехода. Детям раздают шоколадки, взрослым передают необходимые для заполнения анкеты. Много жителей, которые привозят к границе детей и внуков, а сами потом возвращаются назад.

"Я из Макеевки. Слышны выстрелы. Конечно, за последние годы привыкли уже, но всё равно страшно. Решение, что нужно брать детей и уезжать, принял муж. Его могут призвать, и старшего сына, и младшего. Все они остались там. А мы с невесткой и младшенькими внучками здесь. Мама там тоже осталась — она пожилая, не хочет никуда уезжать. Быстро прошли границу, нам помогли вещи донести, встретили хорошо — вежливые все. Я их сейчас провожу и вернусь назад. Господи, когда же весь этот кошмар уже закончится", — поделилась жительница ДНР Вера.

Жители разъезжаются как на автобусах, так и на авто, на которых приезжают родственники или знакомые. Невестка Веры Юля с двумя дочерьми поехала к родственникам в Краснодарский край, а волонтёры отправились встречать очередной автобус.

В планах на день — организация аналогичного волонтёрского корпуса на КПП со стороны ЛНР. Уже вечером добровольцы корпуса "МыВместе" под руководством Игоря Кастюкевича оборудуют ещё один пункт помощи прибывающим беженцам.

Губернатор Саратовской области ввёл режим ЧС в регионе для приёма жителей Донбасса

Губернатор Саратовской области ввёл режим ЧС в регионе для приёма жителей Донбасса

Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

Волонтёрский пункт для прибывающих жителей ЛДНР. Фото © Предоставлено Лайфу

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1