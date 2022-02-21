Уже 43 региона России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 пунктов более чем на 54 тысячи мест.
Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих из-за обострения ситуации, готовы принять 43 региона России, подготовлено почти 400 пунктов временного размещения вместимостью 42 тысячи человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В РФ продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 ПВР более чем на 54 тысячи мест", — заявили в пресс-службе.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.
Обложка © ТАСС / Романенко Эрик