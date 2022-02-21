Уже 43 региона России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 пунктов более чем на 54 тысячи мест.

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих из-за обострения ситуации, готовы принять 43 региона России, подготовлено почти 400 пунктов временного размещения вместимостью 42 тысячи человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В РФ продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 ПВР более чем на 54 тысячи мест", — заявили в пресс-службе.