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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 10:13
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Уже 43 региона России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 пунктов более чем на 54 тысячи мест.

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих из-за обострения ситуации, готовы принять 43 региона России, подготовлено почти 400 пунктов временного размещения вместимостью 42 тысячи человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В РФ продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находится ещё 149 ПВР более чем на 54 тысячи мест", — заявили в пресс-службе.

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.

В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса
В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса
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Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

Виктория Чудакова
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