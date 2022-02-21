Захарова заявила, что слова Столтенберга не выдерживают критики и опасны для здоровья
Она отметила, что он много раз говорил о том, что совершенно не соответствует действительности, добавив, что альянс занимался всем — от "информационных вбросов" до фактически "агрессивных действий".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса не договаривались отказаться от расширения на восток, не выдерживает никакой критики. По её мнению, его высказывания опасны для здоровья.
"Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно, это не выдерживает никакой критики", — сказала Захарова в эфире Первого канала.
Ранее Лайф писал, что генсек НАТО не признал, что альянс обещал не расширяться на восток. Столтенберг прокомментировал сообщение в СМИ об обнаружении соответствующих документов. Он заявил, что нигде нет такого решения стран-союзников.
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