Пушилин призвал всё мужское население ДНР явиться в военкоматы

По его словам, обстановка в Донбассе из-за украинских обстрелов стала критической. С этим и связан его призыв " к каждому, кто способен держать оружие в руках" встать на защиту своих семей.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к мужскому населению республики и призвал каждого, кто способен держать оружие, явиться в военкоматы. Это связано с ужесточением украинских обстрелов. За последние сутки, по словам Пушилина, ситуация стала критической.

"Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех, способных держать оружие в руках, — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей и нашего Отечества", — призвал глава ДНР в своём обращении.