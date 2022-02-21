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21 февраля, 10:33

Пушилин призвал всё мужское население ДНР явиться в военкоматы

По его словам, обстановка в Донбассе из-за украинских обстрелов стала критической. С этим и связан его призыв " к каждому, кто способен держать оружие в руках" встать на защиту своих семей.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к мужскому населению республики и призвал каждого, кто способен держать оружие, явиться в военкоматы. Это связано с ужесточением украинских обстрелов. За последние сутки, по словам Пушилина, ситуация стала критической.

"Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех, способных держать оружие в руках, — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей и нашего Отечества", — призвал глава ДНР в своём обращении.

Отметим, что в Донбассе уже действует указ о всеобщей мобилизации. В день его подписания, 19 февраля, Пушилин уже обращался к землякам, прибывающим в запасе, с призывом явиться в военкоматы, чтобы "встать на защиту своих детей, жён, матерей".

Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов

Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.

Обложка © vk.com / Денис Пушилин

Марина Калегина

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