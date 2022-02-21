ДНР: ВСУ из миномёта обстреляли Центральную городскую больницу в Донецке

Центральная городская больница Донецка повреждена после миномётного обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

"В результате миномётного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады [ВСУ] повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14 города Донецка по адресу ул. Петровского, 197", — говорится в сообщении оборонного ведомства.