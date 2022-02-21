ДНР: ВСУ из миномёта обстреляли Центральную городскую больницу в Донецке
Обложка © ТАСС / Александр Река
Под огонь попало медучреждение, расположенное по адресу улица Петровского, 197, а также электроподстанция.
Центральная городская больница Донецка повреждена после миномётного обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
"В результате миномётного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады [ВСУ] повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14 города Донецка по адресу ул. Петровского, 197", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.