Онищенко назвал заражение Елизаветы II ковидом роковым проколом службы безопасности

Заражение 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II — это роковой прокол службы безопасности, считает учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, иммунная система монаршей особы может быть сильно изношена в силу её почтенного возраста.

"Нет стопроцентной [гарантии защиты вакциной], в том числе и по причине состояния здоровья королевы. Её иммунная система весьма изношена в силу возраста. 95 лет — не самый подходящий возраст для того, чтобы строить оптимистические прогнозы", — рассказал Онищенко в беседе с РИА ФАН.

Эпидемиолог предположил, каким штаммом коронавируса может быть заражена королева. По его словам, в Великобритании "омикрон" появился гораздо раньше, чем в России, и так как это более компактная и густонаселённая страна, вероятность, что это действительно он, очень высока. Также Онищенко прокомментировал версию о том, что монархиня могла заразиться вирусом от сына, принца Чарльза. Он назвал сам факт её заражения беспрецедентным и роковым проколом службы безопасности, которая допустила заражение монархини.

"Не нужно указывать пальцем на принца Чарльза. Нужно искать и другие причины. Может быть, это кто-то из обслуги. Для служб безопасности самое удобное указывать на Чарльза для того, чтобы спасти честь мундира: "Что мы могли сделать? Он будущий король!" Но он тоже должен был придерживаться правил в общении с королевой", — резюмировал эксперт.