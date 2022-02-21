НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:45

Онищенко назвал заражение Елизаветы II ковидом роковым проколом службы безопасности

Эпидемиолог предположил, что монархиня заразилась штаммом "омикрон", и отметил, что её иммунная система весьма изношена в силу возраста.

Заражение 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II — это роковой прокол службы безопасности, считает учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, иммунная система монаршей особы может быть сильно изношена в силу её почтенного возраста.

"Нет стопроцентной [гарантии защиты вакциной], в том числе и по причине состояния здоровья королевы. Её иммунная система весьма изношена в силу возраста. 95 лет — не самый подходящий возраст для того, чтобы строить оптимистические прогнозы", — рассказал Онищенко в беседе с РИА ФАН.

Эпидемиолог предположил, каким штаммом коронавируса может быть заражена королева. По его словам, в Великобритании "омикрон" появился гораздо раньше, чем в России, и так как это более компактная и густонаселённая страна, вероятность, что это действительно он, очень высока. Также Онищенко прокомментировал версию о том, что монархиня могла заразиться вирусом от сына, принца Чарльза. Он назвал сам факт её заражения беспрецедентным и роковым проколом службы безопасности, которая допустила заражение монархини.

"Не нужно указывать пальцем на принца Чарльза. Нужно искать и другие причины. Может быть, это кто-то из обслуги. Для служб безопасности самое удобное указывать на Чарльза для того, чтобы спасти честь мундира: "Что мы могли сделать? Он будущий король!" Но он тоже должен был придерживаться правил в общении с королевой", резюмировал эксперт.

"Прогноз скверный": Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом Елизавете II

"Прогноз скверный": Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом Елизавете II

Напомним, ранее стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды, она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Ранее появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом.

Обложка © ТАСС / РА / Anthony Devlin

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1