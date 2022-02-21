Сотни рабочих эвакуируют из шахты в Донецке из-за остановки вентилятора после обстрела ВСУ

В результате снарядами оказалась повреждена электроподстанция, питающая угольное предприятие. В момент ЧП под землёй было 266 человек.

Рабочих шахты имени Скочинского в Донецке эвакуируют на поверхность после того, как в результате обстрела украинских силовиков произошла остановка вентилятора главного проветривания. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Остановка вентилятора случилась в 12:00 (совпадает с московским), в это время под землёй было 266 человек. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве. Людей эвакуируют горноспасатели. Всё произошло из-за обстрела электроподстанции, питающей угольное предприятие, добавили в министерстве.