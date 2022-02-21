НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:44

Сотни рабочих эвакуируют из шахты в Донецке из-за остановки вентилятора после обстрела ВСУ

В результате снарядами оказалась повреждена электроподстанция, питающая угольное предприятие. В момент ЧП под землёй было 266 человек.

<p>Фото © <a href="http://mintek-dnr.ru/photo/fotoalbom/1-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство угля и энергетики ДНР</a></p>

Фото © Министерство угля и энергетики ДНР

Рабочих шахты имени Скочинского в Донецке эвакуируют на поверхность после того, как в результате обстрела украинских силовиков произошла остановка вентилятора главного проветривания. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Остановка вентилятора случилась в 12:00 (совпадает с московским), в это время под землёй было 266 человек. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве. Людей эвакуируют горноспасатели. Всё произошло из-за обстрела электроподстанции, питающей угольное предприятие, добавили в министерстве.

В ДНР сообщили об обесточивании подстанции в посёлке Старомихайловка из-за обстрела ВСУ

В ДНР сообщили об обесточивании подстанции в посёлке Старомихайловка из-за обстрела ВСУ

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные из миномёта обстреляли Центральную городскую больницу в Донецке. Под огонь попало медучреждение, расположенное по адресу улица Петровского, 197, а также электроподстанция, из-за которой и произошло ЧП на шахте.

Никита Могилев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1