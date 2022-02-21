МЧС ДНР объявило чрезвычайную ситуацию из-за прекращения питьевого водоснабжения

Без воды остались более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

МЧС Донецкой Народной Республики объявило режим ЧС из-за прекращения питьевого водоснабжения. Об этом сообщили в понедельник на брифинге об оперативной обстановке в ДНР по итогам прошедших суток. Власти республики напомнили, что Южно-Донбасский водопровод был повреждён в результате артобстрела ВСУ. Без воды остались около 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

"В связи с остановкой насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня", — сообщили в ведомстве.