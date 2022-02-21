МЧС ДНР объявило чрезвычайную ситуацию из-за прекращения питьевого водоснабжения
Без воды остались более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.
МЧС Донецкой Народной Республики объявило режим ЧС из-за прекращения питьевого водоснабжения. Об этом сообщили в понедельник на брифинге об оперативной обстановке в ДНР по итогам прошедших суток. Власти республики напомнили, что Южно-Донбасский водопровод был повреждён в результате артобстрела ВСУ. Без воды остались около 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.
"В связи с остановкой насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня", — сообщили в ведомстве.
В МЧС рассказали, что на данный момент обеспечен подвоз технической воды населению и трём котельным. Также ведутся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.
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