Инфекционист Вознесенский допустил, что пик "омикрона" в России пройден

Свежие официальные данные статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден. Об этом заявил РИА "Новости" доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны CoViD-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден", — сказал Вознесенский.

В России за последние сутки с ковидом было госпитализировано 8835 человек. Эксперт подчеркнул, что положительная динамика отмечается в крупных регионах, в том числе и в столице. Он предположил, что коллективный иммунитет благодаря высокой заболеваемости за последние два месяца возрастёт до высокого уровня.