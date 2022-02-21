Секретарь СНБО: Путин и Байден без Украины не могут решить её судьбу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена без Киева не получится решить его судьбу.

"Если Путин и Байден встретятся, и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Всё потом будет проходить только при нашем участии, потому что мы есть непосредственные участники процесса. Это касается нашей страны и наших граждан", — уверен Данилов.