Секретарь СНБО: Путин и Байден без Украины не могут решить её судьбу
По его словам, всё потом будет проходить только при участии страны, потому что она есть непосредственный участник процесса.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена без Киева не получится решить его судьбу.
"Если Путин и Байден встретятся, и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Всё потом будет проходить только при нашем участии, потому что мы есть непосредственные участники процесса. Это касается нашей страны и наших граждан", — уверен Данилов.
А ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.
Российские и американские флаги в отеле "Президент". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев