Депутат Белик: ЕС навредит сам себе, используя санкции как рычаг давления на РФ
По мнению парламентария, за восемь лет Россия научилась выходить из непростых ситуаций, созданных вводимыми ограничениями. Надавить на нашу страну не получится, добавил он.
Депутат Дмитрий Белик. Обложка © Сайт Госдумы
Европа своим желанием использовать экономические санкции против России в качестве "рычага давления" лишь навредит сама себе и ударит по собственной экономике. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"Надавить на Россию не получится, как бы ни старались наши европейские коллеги", — приводит его слова RT.
Парламентарий указал, что за восемь лет стало понятно, что экономические и финансовые инструменты давления имеют обратный эффект для бизнеса ЕС и США, а предприниматели понимают, к каким негативным последствиям приведёт введение нового пакета ограничений. За эти годы РФ научилась выходить из непростых ситуаций, созданных рестрикциями, добавил Белик.
А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о потере будущего из-за мышления "тёмного прошлого". По её мнению, РФ и КНР стремятся к "новой эре", пытаясь изменить существующий миропорядок. Эти страны предпочитают верховенство силы верховенству права, добавила она.