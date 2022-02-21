Депутат Белик: ЕС навредит сам себе, используя санкции как рычаг давления на РФ

Европа своим желанием использовать экономические санкции против России в качестве "рычага давления" лишь навредит сама себе и ударит по собственной экономике. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Надавить на Россию не получится, как бы ни старались наши европейские коллеги", — приводит его слова RT.

Парламентарий указал, что за восемь лет стало понятно, что экономические и финансовые инструменты давления имеют обратный эффект для бизнеса ЕС и США, а предприниматели понимают, к каким негативным последствиям приведёт введение нового пакета ограничений. За эти годы РФ научилась выходить из непростых ситуаций, созданных рестрикциями, добавил Белик.