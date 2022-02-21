Подросток в форме чоповца и с оловянным револьвером напал на охранника в школе в Дубне

В подмосковной Дубне девятиклассник пришёл в школу с пистолетом в форме сотрудника ЧОПа и попытался выдворить охранника с поста. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мальчик начал ломать окна, хотел нажать кнопку пожарной сигнализации, а когда охранник попытался его утихомирить и выгнать из школы, разбил мужчине нос.

Выяснилось, что с 2013 года мальчик наблюдался у психиатра. У него диагностировали психическое расстройство. Мать занималась его лечением, но, когда они с мужем разошлись и ребёнок стал жить с отцом, это прекратилось. Отец был убеждён, что сын здоров, просто его окружают неадекватные люди. Мужчина добился того, чтобы Олега сняли с учёта в психоневрологическом диспансере, однако на пользу это не пошло. Ребёнок стал постоянным зачинщиком школьных драк. Он бил и детей, и учителей: одну ударил головой об стену, другому пытался свернуть шею. За это мальчика поставили на учёт в полиции. Сейчас Олега принудительно доставили в московскую психиатрическую больницу.