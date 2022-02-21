Экс-юрист ФБК Серуканов заявил, что Навальный тратил деньги организации на стриптиз-клубы
Кроме того, во время выступления в суде он заявил, что блогер регулярно ездил отдыхать на дорогие курорты, пока его сотрудники сидели без зарплаты.
Свидетель Серуканов дал показания по делу Навального о мошенничестве. Видео © SHOT
Первым свидетелем на заседании Лефортовского суда Москвы по делу Алексея Навального о мошенничестве выступил экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов, несколько лет работавший в команде обвиняемого. Видео с заседания было опубликовано в телеграм-канале SHOT.
Серуканов рассказал, что он познакомился с Навальным в 2013 году. За годы их совместной работы, по словам свидетеля, блогер не раз задерживал зарплату своим сотрудникам. При этом он регулярно ездил отдыхать на дорогие курорты и тратил деньги организации на стриптиз-клубы. По его словам, за год у подсудимого было больше 70 перелётов, а у его жены — около 60. Серуканов также заявил, что компания Навального нигде не проводила зарплату сотрудников и часто выдавала деньги на руки.
Навальный и его адвокаты несколько раз пытались перебить Серуканова во время его выступления, в результате чего завязалась словесная перепалка. Однако судья быстро утихомирила разбушевавшиеся стороны.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. Он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить. Спустя несколько часов судья объявил перерыв до 21 февраля.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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