Экс-юрист ФБК Серуканов заявил, что Навальный тратил деньги организации на стриптиз-клубы

Серуканов рассказал, что он познакомился с Навальным в 2013 году. За годы их совместной работы, по словам свидетеля, блогер не раз задерживал зарплату своим сотрудникам. При этом он регулярно ездил отдыхать на дорогие курорты и тратил деньги организации на стриптиз-клубы. По его словам, за год у подсудимого было больше 70 перелётов, а у его жены — около 60. Серуканов также заявил, что компания Навального нигде не проводила зарплату сотрудников и часто выдавала деньги на руки.