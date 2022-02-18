Игра в гольф и элитные отели: На что тратил пожертвования соратников Навальный

Навальный по закону не мог участвовать в выборах президента Российской Федерации из-за судимости, однако деньги на предвыборную кампанию он собирал. Следователи считают, что ему удалось получить 588 миллионов рублей, из которых на себя и соратников Навальный потратил 356 миллионов рублей. Для того чтобы перечислить все расходы Навального, представителю прокуратуры понадобилось около часа.

Юрист Илья Ремесло ранее сообщал, куда ещё уходили деньги. По его информации, со счёта руководителя выборного штаба Навального Леонида Волкова деньги переводились его жене Анне Бирюковой и бывшей супруге Наталье Грединой. Все транзакции были совершены в 2018 году. Примечательны назначения платежей: "На добрые дела" и "Туфельки на вторую пару лапок". Жил Волков с женой на широкую ногу: 6 июня 2018 года он перевёл 500 тысяч рублей своей жене с обоснованием "Перевод денежных средств на домашние нужды". 200 тысяч рублей на домашние нужды были переведены ещё и 17 июля. За день до этого больше двух миллионов рублей были отправлены Анне Бирюковой на погашение некоего кредитного договора. Кроме того, оплачивались донатами сторонников и коммунальные услуги в ЖК "Граф Орлов".