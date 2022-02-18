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Игра в гольф и элитные отели: На что тратил пожертвования соратников Навальный

Во Владимирской области продолжается рассмотрение очередного уголовного дела в отношении Алексея Навального. Лайф собрал в видеоформате самые важные моменты.

18 февраля, 16:36
<p>Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

В отношении Алексея Навального возбуждено два новых уголовных дела, по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" рассматриваются четыре эпизода и ещё два — по статье 297 УК РФ "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи".

Навальный по закону не мог участвовать в выборах президента Российской Федерации из-за судимости, однако деньги на предвыборную кампанию он собирал. Следователи считают, что ему удалось получить 588 миллионов рублей, из которых на себя и соратников Навальный потратил 356 миллионов рублей. Для того чтобы перечислить все расходы Навального, представителю прокуратуры понадобилось около часа.

Прокурор перечисляет траты Навального. Видео © LIFE

Согласно протоколу заседания, следствие обнаружило в расходах ФБК* нецелевые траты сразу по нескольким эпизодам.

В таблицах представлены траты на кафе, бары, юридические услуги, авиабилеты, спортклубы, одежду, связь, продукты, печатную продукцию за период с 2016 по 2020 год

Гособвинитель

В списке есть Hilton и Radisson, а также зарубежные отели

Гособвинитель

Около 400 тысяч рублей Навальный потратил на игру в гольф и спортклубы

Гособвинитель

По данным прокуратуры, Рубанов (экс-директор ФБК*. — Прим. Лайфа) с 2016 по 2019 год потратил более 64 миллионов рублей

Гособвинитель

Оплачены различные отели на два миллиона рублей

Гособвинитель

Приобретены туристические услуги на сумму более 4,7 миллиона рублей

Гособвинитель

На бары и рестораны потрачено более 2,2 миллиона рублей

Гособвинитель

Юрист Илья Ремесло ранее сообщал, куда ещё уходили деньги. По его информации, со счёта руководителя выборного штаба Навального Леонида Волкова деньги переводились его жене Анне Бирюковой и бывшей супруге Наталье Грединой. Все транзакции были совершены в 2018 году. Примечательны назначения платежей: "На добрые дела" и "Туфельки на вторую пару лапок". Жил Волков с женой на широкую ногу: 6 июня 2018 года он перевёл 500 тысяч рублей своей жене с обоснованием "Перевод денежных средств на домашние нужды". 200 тысяч рублей на домашние нужды были переведены ещё и 17 июля. За день до этого больше двух миллионов рублей были отправлены Анне Бирюковой на погашение некоего кредитного договора. Кроме того, оплачивались донатами сторонников и коммунальные услуги в ЖК "Граф Орлов".

Отдельными статьями в графе расходов стали, видимо, признания супруге в любви — покупка ювелирных изделий Tiffany & Co. на сумму 627 тыс. рублей. Оплата услуг перинатального центра "Мать и дитя" при рождении сына Волкова составила 788 тыс. рублей — следует из банковских выписок Волкова.

Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля

Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля

* ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

Авторы
Алексей Краузе

Алексей Краузе

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