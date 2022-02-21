Шольц вечером собирается созвониться с Путиным

Сегодня во второй половине дня состоятся телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральный канцлер позже во второй половине проведёт телефонный разговор с российским президентом. [Это] связано и было обсуждено с французским президентом Эмманюэлем Макроном", — заявил Хебештрайт в ходе брифинга.

Он отметил, что во время переговоров лидеры коснутся темы Украины и тех дипломатических мер, которые помогут предотвратить катастрофу в этой стране.

А ранее Лайф рассказывал, что Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и президентом США Джо Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.