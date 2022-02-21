Шольц вечером собирается созвониться с Путиным
Беседа двух лидеров будет касаться темы Украины и тех дипломатических мер, которые помогут предотвратить катастрофу в этой стране.
Сегодня во второй половине дня состоятся телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер позже во второй половине проведёт телефонный разговор с российским президентом. [Это] связано и было обсуждено с французским президентом Эмманюэлем Макроном", — заявил Хебештрайт в ходе брифинга.
Он отметил, что во время переговоров лидеры коснутся темы Украины и тех дипломатических мер, которые помогут предотвратить катастрофу в этой стране.
А ранее Лайф рассказывал, что Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и президентом США Джо Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.
Напомним, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
Обложка © Shutterstock