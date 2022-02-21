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Опубликовано 21 февраля 2022, 11:33

Спикер Рады заявил о готовности ввести на Украине режим ЧП

Спикер Рады Руслан Стефанчук. Обложка © Facebook / Ruslan Stefanchuk

Спикер Рады Руслан Стефанчук. Обложка © Facebook / Ruslan Stefanchuk

При этом Стефанчук выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт, ведь страна не была приверженцем такого пути.

Украина готова ввести при необходимости военное и чрезвычайное положения. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений", — сказал он на брифинге.

При этом спикер Рады выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт, ведь страна никогда не была приверженцем военного пути. Также Стефанчук пояснил, что введению положений должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утверждён в парламенте.

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Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

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Артур Лапсаков
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