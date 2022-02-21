Спикер Рады заявил о готовности ввести на Украине режим ЧП

При этом Стефанчук выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт, ведь страна не была приверженцем такого пути.

Украина готова ввести при необходимости военное и чрезвычайное положения. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений", — сказал он на брифинге.

При этом спикер Рады выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт, ведь страна никогда не была приверженцем военного пути. Также Стефанчук пояснил, что введению положений должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утверждён в парламенте.