В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пункт Пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.

"Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", — уверил Данилов на брифинге.