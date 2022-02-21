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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 11:40

В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области

А тем временем ФСБ РФ опубликовала видео, на котором можно заметить разрушенное в результате попадания снаряда здание.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пункт Пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.

"Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", — уверил Данилов на брифинге.

ФСБ: Выпущенный с Украины снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области
ФСБ: Выпущенный с Украины снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.

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Кадр с пограничного пункта в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Обложка © ФСБ РФ

Виктория Чудакова
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