В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области
А тем временем ФСБ РФ опубликовала видео, на котором можно заметить разрушенное в результате попадания снаряда здание.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пункт Пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.
"Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", — уверил Данилов на брифинге.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.
Кадр с пограничного пункта в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Обложка © ФСБ РФ