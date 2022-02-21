В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области

А тем временем ФСБ РФ опубликовала видео, на котором можно заметить разрушенное в результате попадания снаряда здание.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пункт Пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.