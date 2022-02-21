ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области

На представленных кадрах видны обломки здания и разбросанные вещи. Ранее в ведомстве уточнили, что в результате удара украинских силовиков никто не пострадал.

Пограничный пункт в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры разрушенного пограничного пункта в Ростовской области, на который упал снаряд с территории Украины. На них видны обломки здания и разбросанные вещи.

В ведомстве уточнили, что погранпункт расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Что за боеприпас попал в него, сейчас устанавливается.