ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 11:57

ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области

На представленных кадрах видны обломки здания и разбросанные вещи. Ранее в ведомстве уточнили, что в результате удара украинских силовиков никто не пострадал.

Пограничный пункт в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры разрушенного пограничного пункта в Ростовской области, на который упал снаряд с территории Украины. На них видны обломки здания и разбросанные вещи.

В ведомстве уточнили, что погранпункт расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Что за боеприпас попал в него, сейчас устанавливается.

В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области
В СНБО Украины опровергли причастность к уничтожению погранпункта в Ростовской области

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сапёры.

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.

BannerImage

Кадр из видео © ФСБ РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
  • Политика
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar