ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области
На представленных кадрах видны обломки здания и разбросанные вещи. Ранее в ведомстве уточнили, что в результате удара украинских силовиков никто не пострадал.
Пограничный пункт в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры разрушенного пограничного пункта в Ростовской области, на который упал снаряд с территории Украины. На них видны обломки здания и разбросанные вещи.
В ведомстве уточнили, что погранпункт расположен в 150 метрах от российско-украинской границы. Что за боеприпас попал в него, сейчас устанавливается.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сапёры.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.
Кадр из видео © ФСБ РФ