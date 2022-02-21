В ДНР заявили о необходимости моральной, финансовой и военной помощи России

Ранее более 40 регионов РФ выразили готовность принять эвакуированных из республик Донбасса граждан.

Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи от России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В первую очередь всё-таки моральная, финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".