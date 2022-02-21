В ДНР заявили о необходимости моральной, финансовой и военной помощи России
Эдуард Басурин. Обложка © VK / Эдуард Басурин
Ранее более 40 регионов РФ выразили готовность принять эвакуированных из республик Донбасса граждан.
Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи от России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В первую очередь всё-таки моральная, финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
А ранее МЧС ДНР объявило чрезвычайную ситуацию из-за прекращения питьевого водоснабжения. Без воды остались более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ.