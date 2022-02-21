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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 11:54
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В ДНР заявили о необходимости моральной, финансовой и военной помощи России

Эдуард Басурин. Обложка © VK / Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Обложка © VK / Эдуард Басурин

Ранее более 40 регионов РФ выразили готовность принять эвакуированных из республик Донбасса граждан.

Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи от России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В первую очередь всё-таки моральная, финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Басурин: Две украинские диверсионные группы проникли в ДНР
Басурин: Две украинские диверсионные группы проникли в ДНР

А ранее МЧС ДНР объявило чрезвычайную ситуацию из-за прекращения питьевого водоснабжения. Без воды остались более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ.

Пушилин призвал всё мужское население ДНР явиться в военкоматы
Пушилин призвал всё мужское население ДНР явиться в военкоматы
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Артур Лапсаков
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