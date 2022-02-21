Метеоролог Шувалов рассказал, ждать ли москвичам жаркого лета после тёплой зимы

Зима в 2022 году в Москве не стала аномально тёплой или холодной, а вот февраль действительно порадовал весенней погодой. Но это не означает, что грядущее лето обязательно будет жарким или, наоборот, холодным. Об этом "Вечерней Москве" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Насчёт тёплой зимы — это небольшое заблуждение, потому что психологически мы воспринимаем только последние 10–12 дней. А ведь у нас декабрь был на 2,7 градуса ниже нормы. Да, было большое количество осадков — 140–150 процентов от нормы, но он был холодным. Близким к норме был январь: плюс 0,8 градуса — это роли не играет. И только февраль выигрывает в теплоте, поэтому если мы берём календарную зиму, то, в принципе, температура близка к норме", — объяснил эксперт.

Шувалов добавил, что, вопреки плюсовой погоде в феврале 2022-го, этот месяц может не войти в пятёрку самых тёплых февралей XXI века. В заключение он отметил, что, если за окном тёплая зима, это не значит, что за ней обязательно придёт холодное лето.

"Бывает холодная зима, а после этого слякотное и холодное лето. Это в 30 процентах случаев. В 50 процентах случаев, предположим, лето нормальное, а в 20 процентах — жаркое. Эти вариации считаются, но сказать, какая из них будет этой весной и летом, не берётся никто", — заключил специалист.