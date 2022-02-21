Курс доллара превысил 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.

По данным на 14:43 мск, доллар вырос на 87 копеек — до 78,17 рубля. Курс евро увеличился на 1 рубль 13 копеек — до 88,68 рубля. Валютный рынок демонстрирует сегодня нестабильность. Рубль открыл торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днём вновь развернулся вниз.