НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 12:25

Курс доллара превысил 78 рублей

Российская валюта открыла торги снижением, затем вышла в плюс, а днём вновь развернулась вниз.

Курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.

По данным на 14:43 мск, доллар вырос на 87 копеек — до 78,17 рубля. Курс евро увеличился на 1 рубль 13 копеек — до 88,68 рубля. Валютный рынок демонстрирует сегодня нестабильность. Рубль открыл торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днём вновь развернулся вниз.

Валютный манёвр: Каких сюрпризов от курса рубля ждать на этой неделе

Валютный манёвр: Каких сюрпризов от курса рубля ждать на этой неделе

Ранее Лайф сообщал, что аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 миллиарда наличной валюты. В стране сложилось восприятие иностранных денег как защитного актива во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив.

Обложка © Pixabay

Виктория Чудакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1