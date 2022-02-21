Курс доллара превысил 78 рублей
Российская валюта открыла торги снижением, затем вышла в плюс, а днём вновь развернулась вниз.
Курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.
По данным на 14:43 мск, доллар вырос на 87 копеек — до 78,17 рубля. Курс евро увеличился на 1 рубль 13 копеек — до 88,68 рубля. Валютный рынок демонстрирует сегодня нестабильность. Рубль открыл торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днём вновь развернулся вниз.
Ранее Лайф сообщал, что аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 миллиарда наличной валюты. В стране сложилось восприятие иностранных денег как защитного актива во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив.
Лента новостей
В ДНР сообщили, что Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрела ВСУ
сегодня в 12:23
Генштаб Украины: ВСУ находятся на своих позициях и не ведут наступления в Донбассе
сегодня в 12:19
Вячеслав Макаров: Заявление Посольства США об "угрозе терактов" в России вызывает недоумение
сегодня в 12:17
Обложка © Pixabay