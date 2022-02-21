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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 12:23

В ДНР сообщили, что Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрела ВСУ

В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Украины подача воды для потребителей была прекращена.

После обстрела украинскими войсками оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) обесточена Донецкая фильтровальная станция", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в данный момент работа станции остановлена, а подача воды для потребителей прекращена.

Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов
Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов

Ранее МЧС ДНР объявило чрезвычайную ситуацию из-за прекращения питьевого водоснабжения. Без воды осталось более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ.

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Обложка © ТАСС/Zuma

Николь Вербер
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