В ДНР сообщили, что Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрела ВСУ

В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Украины подача воды для потребителей была прекращена.

После обстрела украинскими войсками оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) обесточена Донецкая фильтровальная станция", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в данный момент работа станции остановлена, а подача воды для потребителей прекращена.