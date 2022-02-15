Валютный манёвр: Каких сюрпризов от курса рубля ждать на этой неделе
Наступившая неделя уникальна для финансовых рынков. В мировых СМИ обсуждаются даты возможной войны с Украиной. Не исключаются скачки курса валют. Каких значений может достичь доллар на этой неделе.
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Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту
Уровень напряжения в мировых СМИ растёт. Уже были названы две даты предполагаемого нападения на Украину — 15 и 16 февраля. Рынки, как обычно, остро реагируют на любые тревожные новости. В результате доллар несколько раз заметно дорожал, но затем дешевел и вероятного обвала рубля не произошло.
— Рубль ослабился против иностранных валют в минувшую пятницу на фоне геополитических рисков. Тема не новая для спекулянтов и инвесторов. Рынок в ожидании разрешения ситуации дипломатическим путём. Сейчас бежать покупать доллары поздно, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
На валютном рынке растёт беспокойство из-за различных заявлений со стороны США и других стран относительно якобы близкого вооружённого конфликта РФ и Украины. Нервозность подогревается сообщениями о переносе дипломатических миссий на Украине или отзыве сотрудников посольств, а также новостями о закрытии полётов иностранных авиакомпаний над территорией соседнего государства. На эти моменты обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
— Заявления европейских политиков и администрации Джо Байдена оказывали разнонаправленные действия на волатильность курса рубля. Если переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона способствовали снижению напряжённости, то высказывания Джо Байдена и его представителей, наоборот, повышали напряжённость на финансовом рынке. Кроме того, появившиеся в СМИ новости о предполагаемом закрытии полётов над территорией Украины не внушают оптимизма. На этом фоне американская валюта подорожала до 78,29 рубля за доллар, европейская валюта — до 88,70 рубля за евро, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Прогноз курса валют
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Из-за огромной геополитической и рыночной неопределённости сейчас какие-либо прогнозы, даже краткосрочные, не имеют практического смысла. Курсы валют к рублю и котировки российских акций могут за несколько часов меняться на проценты, а в случае появления каких-либо значимых новостей стоимость акций способна меняться и на десятки процентов. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
— По этой же причине сейчас трудно давать какие-либо советы, связанные с финансовыми операциями, просто не нужно принимать одномоментное решение, касающееся всех ваших накоплений, пока не появятся надёжные признаки, что тот или иной геополитический сценарий бесповоротно начал реализовываться. Если всё-таки худшие из них не станут реальностью, доллар может вернуться в коридор 72–76 рублей, а евро — 81,5–86, если пара доллар-евро останется около текущего значения 1,132, — считает Дмитрий Бабин.
Владислав Антонов полагает, что торговый диапазон на неделю составит 75,60–78,50 рубля. Если ситуация вокруг Украины усугубится, то верхнюю границу стоит поднять до 81 рубля. Евро будет колебаться в диапазоне 86–89 рублей.
Валерий Корнейчук считает, что на этой неделе волатильность рубля может быть очень высокой. По его прогнозу, если нагнетание антироссийских настроений усилится и начнут вводиться превентивные санкции, которые планировались в случае вторжения, то курс рубля снизится до 80 рублей за доллар и 90 за евро. Дальнейшее падение рубля до конца месяца будет определяться жёсткостью последующих вводимых санкций. В таком случае не исключено снижение курса рубля до 90 рублей за доллар, а евро — до 100 рублей за единицу европейской валюты.
В случае затихания антироссийской риторики Валерий Корнейчук ожидает снижения курса американской валюты на этой неделе до 75,5–76,5 рубля за доллар. Евро опустится до 86–87 рублей.
— Если негативные новости будут активнее появляться и дальше, можно ожидать ослабления рубля до 80 за доллар и 90 за евро. При позитивном завершении всех событий, при дипломатических решениях возможно снова укрепление национальной валюты до уровней прошлой недели: 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро, — спрогнозировал Артём Деев.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что напряжённость на рынках возрастает до крайности. Даже уже само нагнетание такой обстановки без, собственно, войны приводит к росту евро и доллара к рублю. При негативном сценарии доллар может подскочить выше 80 рублей, а евро — выше 90.
В то же время в случае, если острого сценария удастся избежать, геополитическая составляющая курса валют уменьшится. Тогда, считает Марк Гойхман, на этой неделе доллар может вернуться в диапазон 74–75 рублей, а евро — 84–85 рублей. Если же ситуация останется неразрешённой, то, вероятно, котировки останутся вблизи нынешних уровней. Иные факторы, важнейшие в других ситуациях, сейчас явно отступают на задний план.
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