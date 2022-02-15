Валютный манёвр: Каких сюрпризов от курса рубля ждать на этой неделе Наступившая неделя уникальна для финансовых рынков. В мировых СМИ обсуждаются даты возможной войны с Украиной. Не исключаются скачки курса валют. Каких значений может достичь доллар на этой неделе. 14 февраля, 21:40 Фото на обложке © Shutterstock

Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту

Уровень напряжения в мировых СМИ растёт. Уже были названы две даты предполагаемого нападения на Украину — 15 и 16 февраля. Рынки, как обычно, остро реагируют на любые тревожные новости. В результате доллар несколько раз заметно дорожал, но затем дешевел и вероятного обвала рубля не произошло.

— Рубль ослабился против иностранных валют в минувшую пятницу на фоне геополитических рисков. Тема не новая для спекулянтов и инвесторов. Рынок в ожидании разрешения ситуации дипломатическим путём. Сейчас бежать покупать доллары поздно, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На валютном рынке растёт беспокойство из-за различных заявлений со стороны США и других стран относительно якобы близкого вооружённого конфликта РФ и Украины. Нервозность подогревается сообщениями о переносе дипломатических миссий на Украине или отзыве сотрудников посольств, а также новостями о закрытии полётов иностранных авиакомпаний над территорией соседнего государства. На эти моменты обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Заявления европейских политиков и администрации Джо Байдена оказывали разнонаправленные действия на волатильность курса рубля. Если переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона способствовали снижению напряжённости, то высказывания Джо Байдена и его представителей, наоборот, повышали напряжённость на финансовом рынке. Кроме того, появившиеся в СМИ новости о предполагаемом закрытии полётов над территорией Украины не внушают оптимизма. На этом фоне американская валюта подорожала до 78,29 рубля за доллар, европейская валюта — до 88,70 рубля за евро, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Прогноз курса валют

Фото © Shutterstock

Из-за огромной геополитической и рыночной неопределённости сейчас какие-либо прогнозы, даже краткосрочные, не имеют практического смысла. Курсы валют к рублю и котировки российских акций могут за несколько часов меняться на проценты, а в случае появления каких-либо значимых новостей стоимость акций способна меняться и на десятки процентов. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— По этой же причине сейчас трудно давать какие-либо советы, связанные с финансовыми операциями, просто не нужно принимать одномоментное решение, касающееся всех ваших накоплений, пока не появятся надёжные признаки, что тот или иной геополитический сценарий бесповоротно начал реализовываться. Если всё-таки худшие из них не станут реальностью, доллар может вернуться в коридор 72–76 рублей, а евро — 81,5–86, если пара доллар-евро останется около текущего значения 1,132, — считает Дмитрий Бабин.

Владислав Антонов полагает, что торговый диапазон на неделю составит 75,60–78,50 рубля. Если ситуация вокруг Украины усугубится, то верхнюю границу стоит поднять до 81 рубля. Евро будет колебаться в диапазоне 86–89 рублей.

Валерий Корнейчук считает, что на этой неделе волатильность рубля может быть очень высокой. По его прогнозу, если нагнетание антироссийских настроений усилится и начнут вводиться превентивные санкции, которые планировались в случае вторжения, то курс рубля снизится до 80 рублей за доллар и 90 за евро. Дальнейшее падение рубля до конца месяца будет определяться жёсткостью последующих вводимых санкций. В таком случае не исключено снижение курса рубля до 90 рублей за доллар, а евро — до 100 рублей за единицу европейской валюты.

В случае затихания антироссийской риторики Валерий Корнейчук ожидает снижения курса американской валюты на этой неделе до 75,5–76,5 рубля за доллар. Евро опустится до 86–87 рублей.

— Если негативные новости будут активнее появляться и дальше, можно ожидать ослабления рубля до 80 за доллар и 90 за евро. При позитивном завершении всех событий, при дипломатических решениях возможно снова укрепление национальной валюты до уровней прошлой недели: 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро, — спрогнозировал Артём Деев.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что напряжённость на рынках возрастает до крайности. Даже уже само нагнетание такой обстановки без, собственно, войны приводит к росту евро и доллара к рублю. При негативном сценарии доллар может подскочить выше 80 рублей, а евро — выше 90.

В то же время в случае, если острого сценария удастся избежать, геополитическая составляющая курса валют уменьшится. Тогда, считает Марк Гойхман, на этой неделе доллар может вернуться в диапазон 74–75 рублей, а евро — 84–85 рублей. Если же ситуация останется неразрешённой, то, вероятно, котировки останутся вблизи нынешних уровней. Иные факторы, важнейшие в других ситуациях, сейчас явно отступают на задний план.

Планируете ли вы менять рубли на валюту? Да, так как считаю, что рубль рухнет Да, но не хочу менять сейчас по завышенному курсу Нет, так как уже поменял Нет, так как считаю, что рубль заметно не подешевеет

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