Депутат Пискарёв назвал безнравственным заявление США об угрозе терактов без обращения в спецслужбы

Заявление Посольства США о якобы возможных терактах в России без информирования об этом компетентных органов выглядит безнравственным. Так считает председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Он напомнил, что, несмотря на имеющуюся напряжённость между двумя странами, практика обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму не прекращалась и примеров взаимодействия наших компетентных служб по этому вопросу за последние годы было немало. Непонятно, что заставило американскую сторону проигнорировать якобы существующую угрозу на этот раз.