Депутат Пискарёв назвал безнравственным заявление США об угрозе терактов без обращения в спецслужбы
Представитель "Единой России" напомнил, что практика обмена информацией между компетентными органами России и США в сфере противодействия международному терроризму официально не прекращалась.
Заявление Посольства США о якобы возможных терактах в России без информирования об этом компетентных органов выглядит безнравственным. Так считает председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он напомнил, что, несмотря на имеющуюся напряжённость между двумя странами, практика обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму не прекращалась и примеров взаимодействия наших компетентных служб по этому вопросу за последние годы было немало. Непонятно, что заставило американскую сторону проигнорировать якобы существующую угрозу на этот раз.
"Заявление Посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным", — подчеркнул депутат, напомнив, что по российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.
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