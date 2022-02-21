Школьник из Балашихи выстрелил другу в лицо ради домашней работы по обществознанию

В Балашихе школьник переусердствовал с креативом при выполнении домашней работы по обществознанию и прострелил щёку однокласснику. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Героями истории стали ученики гимназии № 19, которые получили от учительницы домашнее задание подготовить презентацию или видео на тему "Отрасли права". В итоге три умельца решили выделиться среди своих одноклассников и наверняка получить пятёрки. Согласно их гениальной идее, должен был получиться нереальный блокбастер, который бы показал, что убийство человека наказуемо.

Ребята подумали, какой же фильм про убийство и без оружия, и взяли у родителей пневматическое ружьё. Захватив с собой камеру и штатив, начинающие режиссёры побежали в лес, где должны были пройти съёмки. Однако всё пошло не по плану, и уже в самом начале произошёл страшный выстрел. Как оказалось, ружьё было заряжено, но держащий его в руках школьник не подозревал об этом и выстрелил своему другу прямо в щёку.

Пострадавший, видимо, уже вжился в роль и решил играть героя до конца, пытаясь самостоятельно вытащить пулю из лица. А может быть, он просто боялся рассказать о случившемся родителям, однако именно это и пришлось сделать. В итоге мальчика госпитализировали, и теперь его ждёт операция.

Делом юных режиссёров также заинтересовались полицейские, которые уже пришли к ним в школу с вопросами. В гимназии же попытались оправдаться тем, что учитель не просила их относиться к домашнему заданию так серьёзно и идти в лес с винтовкой. Кроме того, там отметили, что ученики постоянно снимают что-то креативное и некоторые из видео выигрывают конкурсы.

При этом уже после съёмок школьники раскрыли, что изначально у них было два сценария. По административному праву они хотели снять, как один друг ломает планшет другого.