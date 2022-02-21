Главврач Петербургской станции переливания крови рассказала о важности донорства

Главный врач СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" Татьяна Засухина в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала о важности донорства, а также отметила, что медучреждение ждёт переезд со своего исторического места в новое современное здание, где смогут принимать до 500 человек в день.

"В Петербурге действительно уникальная донорская активность. Это результат определённой системной работы. Мы входим в десяток регионов, где ведётся планомерная поддержка доноров, помимо материальной помощи донору на возмещение питания, обозначенной в федеральном законе "О донорстве", в Петербурге есть ещё ряд доплат из регионального бюджета для жителей города. Кроме того, это мощнейшая информационная составляющая", — сказала Засухина.

Врач рассказала, что в городе ведётся активизация донорства. По её словам, в каждом из 18 районов есть донорские советы, которые работают неформально. Также проводятся интересные лекции для старшеклассников и развито корпоративное донорство — ежегодно совершаются 350 выездов в 150 организаций. Кроме того, с 2018 года введена правительственная награда "Почётный донор Санкт-Петербурга", которая "приятно стимулирует молодых".

Засухина также отметила, что кадровые доноры являются главной движущей силой, однако большую важность представляют и студенты, которых в Петербурге около ста тысяч. Она рассказала, что во многих вузах есть свои координаторы службы крови, благодаря которым процент возобновляемых доноров довольно большой. Наиболее активны среди них ИТМО, Политех, Университет путей сообщения. При этом иногда студенты разъезжаются и возникает небольшой дефицит, однако, по словам главврача, благодаря пандемии центр теперь заранее готов к любым форс-мажорам. В 2020 году была нехватка крови и плазмы, однако ситуацию получилось исправить. В итоге в 2020 году заготовили 687 литров плазмы, в 2021-м — 733 литра, а сейчас запас составляет 309 литров.

Также главврач рассказала, что СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" входит в десятку самых больших в стране. Специалисты заготавливают 23 тысячи литров цельной крови за год, однако потребность города только растёт, и площадь учреждения уже не позволяет работать полноценно. В связи с этим было рассмотрено решение о переезде, который должен произойти в 2025 или 2026 году.

"Это будет достойная города станция, которая сможет принимать до 500 донорских посещений в день (здесь принимаем до 150 человек — это если с комфортом). Но в дни донорских акций приходят и до 700 человек, тогда нам приходится разворачивать другие этажи. Станция разместится в так называемом медицинском квартале на улице Олеко Дундича, где планировалось построить Боткинскую – юг. Но больницу там строить нельзя по ряду причин, а вот станцию переливания крови и новое медучилище — можно. Ключевым моментом было открытие метро рядом, потому что для наших доноров это очень важно", — рассказала Засухина.