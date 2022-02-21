Глава ФСБ: Один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен
Ранее сегодня российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой, уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ.
Один украинский военнослужащий из числа пытавшихся проникнуть на территорию России был захвачен в плен. Об этом на заседании Совбеза РФ сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
"Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", — сказал Бортников.
Напомним, ранее сегодня российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ. В свою очередь глава МИД Незалежной заявил, что украинские военные не нарушали государственную границу России.
Обложка © ТАСС / АР / Vadim Ghirda