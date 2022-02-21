ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 14:38
7470

Глава ФСБ: Один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен

Ранее сегодня российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой, уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ.

Один украинский военнослужащий из числа пытавшихся проникнуть на территорию России был захвачен в плен. Об этом на заседании Совбеза РФ сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", — сказал Бортников.

В ФСБ рассказали подробности уничтожения украинских диверсантов в Ростовской области
В ФСБ рассказали подробности уничтожения украинских диверсантов в Ростовской области

Напомним, ранее сегодня российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ. В свою очередь глава МИД Незалежной заявил, что украинские военные не нарушали государственную границу России.

BannerImage

Обложка © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ФСБ России
  • Александр Бортников
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar