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21 февраля, 14:30

Диабет, бесплодие, слепота: Диетолог Гинзбург назвал последствия регулярного употребления сладкого

От вредных продуктов в первую очередь стоит оградить детей, так как помимо физических последствий у них возможны и психические.

Избыточное употребление газировки, сладостей и кондитерских изделий может вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья, которые спустя годы превратятся в тяжёлые болезни, сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа и через время возникают серьёзные осложнения, которые ему мешают жить, — слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа", сообщил доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

Употребление сладких газированных напитков вызывает крайне отрицательные последствия: они вымывают фосфор из организма и провоцируют развитие гипертонии. Сахар, содержащийся в напитке, быстро всасывается организмом, и это приводит к диабету и остеопорозу. Такие печальные последствия могут возникнуть и у любителей сладостей. Врач предупредил о том, что от употребления таких продуктов в первую очередь стоит оградить детей, так как помимо физических последствий возможны и психические.

"У ребятишек при злоупотреблении вредными продуктами запускается процесс ожирения, который впоследствии нарушает гормональные процессы в организме. Такая клиническая картина может привести к бесплодию и половой дисфункции у мальчиков и девочек в будущем, что также скажется на их психике, ведь излишний вес в юном возрасте нередко становится причиной насмешек со стороны сверстников", — заключил эксперт.

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А диетолог Бауэрман назвала пять напитков для сжигания опасного висцерального жира на животе. При этом специалист призвала учитывать, с чем потребляются напитки, ведь в таком случае на вес будет влиять еда. Также она уточнила, что напитков, которые снижали бы уровень сахара в крови, нет.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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