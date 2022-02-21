Кулеба опроверг данные об отправке украинских диверсантов через границу России
Глава МИД заверил, что Киев не совершал диверсий и не планирует подобных действий в дальнейшем.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диверсанты Незалежной не нарушали государственные границы России.
"Категорически опровергаю дезинформацию России. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", — заявил Дмитрий Кулеба на своей странице в "Твиттере".
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожено пятеро нарушителей. В ФСБ уточнили, что неизвестная группа передвигалась на двух боевых машинах пехоты. При попытке им помешать они оказали вооружённое сопротивление.
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92-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины готовится к учениям у села Клугино-Башкировка Харьковской области. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV