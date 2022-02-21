Кулеба опроверг данные об отправке украинских диверсантов через границу России

"Категорически опровергаю дезинформацию России. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", — заявил Дмитрий Кулеба на своей странице в "Твиттере".