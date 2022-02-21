Путин: Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности

"Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР", — отметил президент в начале совещания.