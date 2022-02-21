Путин: Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик.
Обращение Путина к Совбезу РФ. Видео © LIFE
Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание Совбеза РФ.
"Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР", — отметил президент в начале совещания.
По его словам, эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности "в мире вообще и на Европейском континенте".
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.
Обложка © ТАСС / Никольский Алексей