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21 февраля, 14:11

Путин: Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик.

Обращение Путина к Совбезу РФ. Видео © LIFE

Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание Совбеза РФ.

"Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР", — отметил президент в начале совещания.

По его словам, эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности "в мире вообще и на Европейском континенте".

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.

Обложка © ТАСС / Никольский Алексей

Александр Юнашев

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