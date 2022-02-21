Лавров заявил, что информация Посольства США об угрозе терактов в РФ не подтвердилась
А ранее ФСБ РФ заявляла, что не получала от Америки данных о возможных атаках в российских городах и на границе с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российская сторона не получила подтверждений данных Посольства США о готовящихся в Москве и Санкт-Петербурге терактах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вчера Посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", — сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле разбираются с заявлением американской дипмиссии. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, передавалась ли эта информация по партнёрским каналам.