Лавров заявил, что информация Посольства США об угрозе терактов в РФ не подтвердилась

"Вчера Посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", — сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.