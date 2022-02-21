ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных об угрозе терактов в России
Ранее Посольство США предупредило находящихся в РФ американцев об опасности из-за якобы готовящихся атак.
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Федеральная служба безопасности РФ не получала от США данных о возможных терактах в российских городах и на границе с Украиной. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"От ФБР и ЦРУ США по партнёрским каналам подобной информации не поступало", — сказано в сообщении.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле разбираются с заявлением американской дипмиссии. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, передавалась ли эта информация по партнёрским каналам.