Российские пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с Украины

В результате боестолкновения были уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ.

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожено пятеро нарушителей, сообщает Южный военный округ.

"21 февраля 2022 года около 6:00 мск в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы РФ с Украиной пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", — сказали в пресс-службе ЮВО.

Пограничный наряд запросил усиление от подразделения соединения российских ВС. В ходе столкновения через госграницу перешли две боевые машины пехоты ВСУ, направленные для экстренной эвакуации диверсантов.

"Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением Российских вооружённых сил огнём из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены", — добавили в ЮВО.