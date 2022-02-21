Российские пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с Украины
В результате боестолкновения были уничтожены пятеро нарушителей и две боевые машины пехоты ВСУ.
Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожено пятеро нарушителей, сообщает Южный военный округ.
"21 февраля 2022 года около 6:00 мск в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы РФ с Украиной пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", — сказали в пресс-службе ЮВО.
Пограничный наряд запросил усиление от подразделения соединения российских ВС. В ходе столкновения через госграницу перешли две боевые машины пехоты ВСУ, направленные для экстренной эвакуации диверсантов.
"Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением Российских вооружённых сил огнём из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены", — добавили в ЮВО.
Среди российских военнослужащих и пограничников пострадавших нет.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
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