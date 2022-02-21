Российские пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с Украины

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожены пятеро нарушителей, сообщает Южный военный округ.

"21 февраля 2022 года около 6:00 мск в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы РФ с Украиной пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", — сказали в пресс-службе ЮВО.

Пограничный наряд запросил усиление от подразделения соединения российских ВС. В ходе столкновения через госграницу перешли две боевых машины пехоты ВСУ, направленные для экстренной эвакуации диверсантов.

"Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооружённых сил огнём из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены", — добавили в ЮВО.