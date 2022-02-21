Заявления на получение выплаты в 10 тысяч рублей уже подали тысячи беженцев из Донбасса
При этом более 1,2 тысячи эвакуированных из республик граждан получили данные средства на свои личные счета.
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что с заявлениями на получение выплаты в размере десяти тысяч рублей обратилось около четырёх тысяч беженцев из Донбасса.
"С заявлениями обратилось около четырёх тысяч человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета", — рассказал он журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты в десять тысяч рублей каждому прибывшему из Донбасса в Ростовскую область беженцу.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ.
Обложка © ТАСС / Григорьев Максим