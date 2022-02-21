Заявления на получение выплаты в 10 тысяч рублей уже подали тысячи беженцев из Донбасса

При этом более 1,2 тысячи эвакуированных из республик граждан получили данные средства на свои личные счета.

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что с заявлениями на получение выплаты в размере десяти тысяч рублей обратилось около четырёх тысяч беженцев из Донбасса.

"С заявлениями обратилось около четырёх тысяч человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета", — рассказал он журналистам.