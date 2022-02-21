ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 12:38
12989

Заявления на получение выплаты в 10 тысяч рублей уже подали тысячи беженцев из Донбасса

При этом более 1,2 тысячи эвакуированных из республик граждан получили данные средства на свои личные счета.

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что с заявлениями на получение выплаты в размере десяти тысяч рублей обратилось около четырёх тысяч беженцев из Донбасса.

"С заявлениями обратилось около четырёх тысяч человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета", — рассказал он журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты в десять тысяч рублей каждому прибывшему из Донбасса в Ростовскую область беженцу.

ВЦИОМ: Около 80% россиян поддержали решение о приёме беженцев из Донбасса
ВЦИОМ: Около 80% россиян поддержали решение о приёме беженцев из Донбасса

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Григорьев Максим

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar