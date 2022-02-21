Кардиолог Погосова назвала признаки инфаркта, при которых срочно необходима скорая

Наибольшее количество смертей после перенесённой коронавирусной инфекции происходит из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова объяснила, как не пропустить признаки инфаркта и как их вовремя распознать.

"Закупорка коронарной артерии тромбом или отложениями холестерина (атеросклеротической бляшкой) приводит к прекращению поступления крови к миокарду. Если кровоток в течение 30 минут не восстанавливается, часть клеток миокарда погибает. Это состояние называется инфарктом (некрозом) миокарда", — цитирует kp.ru строки из книги врача "Близко к сердцу".

Погосова особо рекомендует обратить внимание на главные признаки инфаркта. Боль в груди — очень сильная, раздирающая, жгучая, локализуется в области грудины, может отдавать в левое плечо и руку, под левую лопатку, в шею и челюсть. Иногда вместо неё появляется чувство сильного сжатия, сдавливания.

Холодный пот, бледность кожных покровов.

Дезориентация, головокружения, нередко страх смерти.

Обморок.

Иногда — сильная боль в животе, тошнота и рвота.

В этом случае необходимо срочно вызвать скорую помощь и сообщить, что у больного признаки инфаркта. Человек должен сесть и опустить ноги, ему нужно обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить галстук и расстегнуть плотную одежду. Если есть нитроглицерин, нужно принять одну таблетку. Если боль не прошла, через три минуты положить под язык вторую таблетку. Кроме того, поможет одна таблетка аспирина для снижения свёртываемости крови.