Фельдшер скорой из Петербурга рассказал, как в свободное время тушит пожары

Фельдшер-анестезист Сергей Шутов, с 2008 года работающий на скорой помощи в Санкт-Петербурге, в свободное время тушит пожары. После окончания трудовой смены он едет в областное Агалатово, где уже восемь лет числится пожарным-добровольцем.

"Я шёл в пожарную команду набраться опыта и передать им свой опыт в оказании первой помощи. И понял, что даже спустя восемь лет не всё освоил: всегда что-то новое для себя нахожу. У нас же — то ДТП, то пожар, то дикие животные — все ситуации разные, даже пожаров одинаковых нет", — рассказал Шутов газете "Петербургский дневник".

Он пояснил, что добровольцы выполняют те же задачи, что и обычные пожарные-спасатели. Прийти сюда может любой желающий с хорошими физическими данными, его обучат всему необходимому. Шутов признаётся, что хотя есть материальное поощрение, но больших денег добровольцы не получают, а зачастую работают ради опыта или по зову сердца.

Как он уточнил, врачи не имеют права оказывать медицинскую помощь вне основной работы — вводить пациенту какие-либо препараты или просто давать таблетки. Зато пожарный-доброволец может оказать первую помощь, и здесь Шутов незаменим.