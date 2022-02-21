Неизбежность войны или сложный путь к миру: Фоторепортаж о произошедшем в Донбассе за выходные

Ночью субботы над Луганском пылало зарево. Сразу два взрыва прозвучали в окрестностях города. Сперва был взорван газопровод "Дружба", затем — автомобильная заправка. В ЛНР обвинили во всём диверсионные группы.

Зарево над Луганском. Фото © t.me/shot_shot

Словно синхронно с луганскими прозвучали взрывы и в Донецке. В центре города был подорван автомобиль. Военный УАЗ-469, как заявили позднее в руководстве ДНР, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он не пострадал. Впрочем, вскоре в Сети появилась информация, что обычно Синенков перемещается на другом внедорожнике с такими же номерами.

Взорванный автомобиль в центре Донецка. Фото © t.me/shot_shot

Мирные жители Луганска, Донецка и окрестных населённых пунктов готовились к эвакуации. Людей стали перевозить в соседнюю Ростовскую область. Автобусами отправляли женщин, стариков и детей. Мужчинам младше 55 лет выезд был запрещён. В ЛНР и ДНР объявили мобилизацию. Близкие прощались трогательно и со слезами на глазах.

Влюблённые прощаются надолго. Фото © t.me/shot_shot

Между тем активизировались боевые действия вдоль линии соприкосновения. Военные из ДНР и ЛНР сообщают, что их обстреливают с украинской стороны. Причём в ход идёт тяжёлая артиллерия и миномёты. В ДНР заявили, что по селу Петровскому выпущено 60 боеприпасов. Представительство ЛНР сообщает о трёх повреждённых жилых домах в пригороде Луганска.

Разрушенные дома после артиллерийского обстрела. Фото © t.me/shot_shot

Две школы в Донецке повреждены в результате обстрела ВСУ. Никто из учащихся или педагогов, к счастью, не пострадал.





Несколько тысяч мирных жителей за два дня переправили через границу. Автобусы курсируют круглосуточно. Прибывших размещают в гостиницах, школах и общежитиях.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

С раннего утра сотни людей в Таганроге выстроились в очереди к мобильным офисам банка. Всем прибывшим из Луганска и Донецка выдают по 10 000 рублей.

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Очень многие беженцы с детьми, которых увезли из зоны боевых действий. И, судя по возрасту малышей, они никогда не видели полностью мирной жизни в Донбассе, так как родились после 2014 года.





