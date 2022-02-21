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Опубликовано 21 февраля 2022, 12:54

Профессор Чубарьян счёл гуманным решение России оказать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

По его мнению, территории республик подвергаются обстрелу, а значит, нельзя отрицать опасность физического и морального вреда для детей, находящихся в такой обстановке.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, профессор Александр Чубарьян поделился своей точкой зрения с Лайфом о решении России оказать помощь беженцам с Донбасса, отметив, что, по его мнению, это чисто гуманитарная акция.

"Я всегда сторонник гуманитарных действий и акций вне зависимости от политического контекста и других обстоятельств. Сама идея оказания помощи людям, мне кажется, должна лежать в основе всего, поэтому я думаю, что привезти беженцев ДНР и ЛНР, — и оно, может, вполне оправданно и поддержано. Второй момент, в конкретно данной ситуации, когда речь идёт об опасности жизни особенно для детей и женщин, то это общенаправленная гуманитарность только усиливается", — считает Александр Чубарьян.

По мнению собеседника Лайфа, территории ЛНР и ДНР подвергаются обстрелу, а значит, нельзя отрицать опасность физического и морального вреда для детей, находящихся в такой обстановке. Поэтому, говоря опять же о гуманитарной составляющей, это правильно, подытожил специалист.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.

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Виктория Чудакова
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