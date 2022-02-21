Профессор Чубарьян счёл гуманным решение России оказать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

По его мнению, территории республик подвергаются обстрелу, а значит, нельзя отрицать опасность физического и морального вреда для детей, находящихся в такой обстановке.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, профессор Александр Чубарьян поделился своей точкой зрения с Лайфом о решении России оказать помощь беженцам с Донбасса, отметив, что, по его мнению, это чисто гуманитарная акция.

"Я всегда сторонник гуманитарных действий и акций вне зависимости от политического контекста и других обстоятельств. Сама идея оказания помощи людям, мне кажется, должна лежать в основе всего, поэтому я думаю, что привезти беженцев ДНР и ЛНР, — и оно, может, вполне оправданно и поддержано. Второй момент, в конкретно данной ситуации, когда речь идёт об опасности жизни особенно для детей и женщин, то это общенаправленная гуманитарность только усиливается", — считает Александр Чубарьян.