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21 февраля, 13:52

Лавров: Россия не против встреч на высшем уровне, но важно понять видение Запада

Глава МИД РФ отметил, что необходимо выяснить, чем саммиты в такой накалённой атмосфере могут закончиться.

<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/photo/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/1798349/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Россия не выступает против встреч на высшем уровне, о чём президент страны Владимир Путин объяснил в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, однако важно понять видение результатов этих переговоров со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Президент Путин [в телефонном разговоре с Макроном] очень чётко объяснил, не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но, прежде чем встречаться, особенно в такой накалённой атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", — сказал Лавров.

Поэтому, заметил министр, лидеры условились, что наши западные коллеги представят Москве своё видение возможных результатов.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным. При этом, по данным агентства Reuters, Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с Путиным.

Никита Могилев

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