Лавров: Россия не против встреч на высшем уровне, но важно понять видение Запада

Россия не выступает против встреч на высшем уровне, о чём президент страны Владимир Путин объяснил в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, однако важно понять видение результатов этих переговоров со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Президент Путин [в телефонном разговоре с Макроном] очень чётко объяснил, не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но, прежде чем встречаться, особенно в такой накалённой атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", — сказал Лавров.