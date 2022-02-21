Лавров: Россия не против встреч на высшем уровне, но важно понять видение Запада
Глава МИД РФ отметил, что необходимо выяснить, чем саммиты в такой накалённой атмосфере могут закончиться.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Россия не выступает против встреч на высшем уровне, о чём президент страны Владимир Путин объяснил в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, однако важно понять видение результатов этих переговоров со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Президент Путин [в телефонном разговоре с Макроном] очень чётко объяснил, не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но, прежде чем встречаться, особенно в такой накалённой атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", — сказал Лавров.
Поэтому, заметил министр, лидеры условились, что наши западные коллеги представят Москве своё видение возможных результатов.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным. При этом, по данным агентства Reuters, Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с Путиным.
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