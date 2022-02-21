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21 февраля, 13:50

"Аферист из Тindеr" начал зарабатывать на видеооткрытках

Теперь бывший мошенник записывает поздравления с днём рождения и годовщиной, цена вопроса — 200 долларов. За рекламу он возьмёт в 10 раз больше.

<p>Шимон Хают. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/simon_leviev_officical/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">simon_leviev_officical</a></p>

Шимон Хают. Фото © Instagram /simon_leviev_officical

Известный аферист из Израиля Шимон Хают, он же Саймон Леваев, стал зарабатывать честным путём. Мужчина прославился тем, что обманывал женщин в приложении для знакомств Tinder. Теперь он занимается продажей видеооткрыток, сообщил TMZ.

Бывший аферист записывает поздравления с днём рождения и годовщиной. Цена вопроса — 200 долларов (примерно 15 тысяч рублей). За рекламу Хают возьмёт подороже — в 10 раз больше. За три дня на поздравлениях бывший аферист заработал 30 тысяч долларов (порядка 2,3 миллиона рублей).

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Напомним, история израильского мошенника Шимона Хаюта легла в основу документального фильма Netflix, который так и назвали — "Аферист из Tinder". Он под именем Саймон Леваев вводил своих подруг в заблуждение, прикрываясь фальшивой личностью, а деньги, которые брал в долг под разными предлогами, никогда не возвращал.

Оксана Попова

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