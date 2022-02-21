"Аферист из Тindеr" начал зарабатывать на видеооткрытках

Известный аферист из Израиля Шимон Хают, он же Саймон Леваев, стал зарабатывать честным путём. Мужчина прославился тем, что обманывал женщин в приложении для знакомств Tinder. Теперь он занимается продажей видеооткрыток, сообщил TMZ.

Бывший аферист записывает поздравления с днём рождения и годовщиной. Цена вопроса — 200 долларов (примерно 15 тысяч рублей). За рекламу Хают возьмёт подороже — в 10 раз больше. За три дня на поздравлениях бывший аферист заработал 30 тысяч долларов (порядка 2,3 миллиона рублей).