"Аферист из Тindеr" начал зарабатывать на видеооткрытках
Теперь бывший мошенник записывает поздравления с днём рождения и годовщиной, цена вопроса — 200 долларов. За рекламу он возьмёт в 10 раз больше.
Шимон Хают. Фото © Instagram /simon_leviev_officical
Известный аферист из Израиля Шимон Хают, он же Саймон Леваев, стал зарабатывать честным путём. Мужчина прославился тем, что обманывал женщин в приложении для знакомств Tinder. Теперь он занимается продажей видеооткрыток, сообщил TMZ.
Бывший аферист записывает поздравления с днём рождения и годовщиной. Цена вопроса — 200 долларов (примерно 15 тысяч рублей). За рекламу Хают возьмёт подороже — в 10 раз больше. За три дня на поздравлениях бывший аферист заработал 30 тысяч долларов (порядка 2,3 миллиона рублей).
Напомним, история израильского мошенника Шимона Хаюта легла в основу документального фильма Netflix, который так и назвали — "Аферист из Tinder". Он под именем Саймон Леваев вводил своих подруг в заблуждение, прикрываясь фальшивой личностью, а деньги, которые брал в долг под разными предлогами, никогда не возвращал.
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