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21 февраля, 13:43

Бастрыкин поручил расследовать удар Украины по погранпункту в Ростовской области

Главному управлению СКР необходимо установить все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инциденты с разрушением в результате попадания украинского снаряда пограничного поста УФСБ по Ростовской области, а также гибели мирного жителя посёлка шахты "Трудовская" и обстрела двух школ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Руководитель ведомства поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства в рамках уголовных дел.

ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области

ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели жителя Донецка в результате обстрела украинских силовиков. Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, когда мужчина отправлялся на смену на шахту "Трудовская". Кроме того, стало известно о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ. У одного из зданий повреждены фасад и остекление, у второго — только остекление. Кадры с места опубликовал мэр города.

Кадр из видео © ФСБ РФ

Никита Могилев

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