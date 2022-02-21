Бастрыкин поручил расследовать удар Украины по погранпункту в Ростовской области
Главному управлению СКР необходимо установить все обстоятельства в рамках уголовного дела.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инциденты с разрушением в результате попадания украинского снаряда пограничного поста УФСБ по Ростовской области, а также гибели мирного жителя посёлка шахты "Трудовская" и обстрела двух школ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Руководитель ведомства поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства в рамках уголовных дел.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели жителя Донецка в результате обстрела украинских силовиков. Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, когда мужчина отправлялся на смену на шахту "Трудовская". Кроме того, стало известно о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ. У одного из зданий повреждены фасад и остекление, у второго — только остекление. Кадры с места опубликовал мэр города.
Кадр из видео © ФСБ РФ