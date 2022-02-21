Бастрыкин поручил расследовать удар Украины по погранпункту в Ростовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инциденты с разрушением в результате попадания украинского снаряда пограничного поста УФСБ по Ростовской области, а также гибели мирного жителя посёлка шахты "Трудовская" и обстрела двух школ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.