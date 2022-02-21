ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 13:43
4764

Бастрыкин поручил расследовать удар Украины по погранпункту в Ростовской области

Главному управлению СКР необходимо установить все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инциденты с разрушением в результате попадания украинского снаряда пограничного поста УФСБ по Ростовской области, а также гибели мирного жителя посёлка шахты "Трудовская" и обстрела двух школ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Руководитель ведомства поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства в рамках уголовных дел.

ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области
ФСБ показала видео разрушенного украинским снарядом погранпункта в Ростовской области

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели жителя Донецка в результате обстрела украинских силовиков. Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, когда мужчина отправлялся на смену на шахту "Трудовская". Кроме того, стало известно о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ. У одного из зданий повреждены фасад и остекление, у второго — только остекление. Кадры с места опубликовал мэр города.

BannerImage

Кадр из видео © ФСБ РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar