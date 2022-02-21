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21 февраля, 13:39

Путин и Алиев 22 февраля подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Также лидеры двух стран рассмотрят меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

<p>Президент РФ Владимир Путин с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Президент РФ Владимир Путин с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Москве 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров лидеры двух стран планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, которая должна вывести отношения между Москвой и Баку на новый уровень. Стороны планируют обсудить ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", — сообщила Пресс-служба Президента РФ.

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В последний раз главы государств встречались в Кремле в июле прошлого года, а созванивались в январе этого года, обсуждали они тогда ситуацию на Украине и пути её урегулирования.

А ранее Лайф рассказывал, что Алиев утвердил Шушинскую декларацию о сотрудничестве с Турцией. 1 февраля этот законопроект был одобрен парламентом республики. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган также подписал указ о ратификации.

Виктория Чудакова

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