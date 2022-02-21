"Это братские народы": Политолог Потуремский объяснил стремление россиян помочь беженцам из Донбасса

Эксперт обратил внимание, что люди уже имели опыт приёма граждан ЛДНР в 2014 году и хорошо понимают, как это происходит. Поэтому сейчас они положительно относятся к решению страны.

Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым 78% россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса, показывают очень серьёзную поддержку со стороны граждан нашей страны. Об этом Лайфу заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Относясь к собственной исследовательской практике, могу сказать, что так и есть. 78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьёзная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества. Это братские народы, и это всё переживается как трагедия и катастрофа, и поэтому, соответственно, такое отношение", — объяснил Потуремский.