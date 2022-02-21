"Это братские народы": Политолог Потуремский объяснил стремление россиян помочь беженцам из Донбасса
Эвакуация граждан ДНР из Иловайска. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Эксперт обратил внимание, что люди уже имели опыт приёма граждан ЛДНР в 2014 году и хорошо понимают, как это происходит. Поэтому сейчас они положительно относятся к решению страны.
Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым 78% россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса, показывают очень серьёзную поддержку со стороны граждан нашей страны. Об этом Лайфу заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
"Относясь к собственной исследовательской практике, могу сказать, что так и есть. 78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьёзная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества. Это братские народы, и это всё переживается как трагедия и катастрофа, и поэтому, соответственно, такое отношение", — объяснил Потуремский.
Политолог обратил внимание на то, что Россия уже имеет опыт приёма жителей ЛДНР. Первая волна беженцев из республик Донбасса была в 2014 году, поэтому люди понимают, как это происходит. Собеседник Лайфа выразил уверенность, что с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы среди россиян.
Напомним, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Тогда в ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны вооружённых сил Незалежной стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан выразили 43 региона РФ.