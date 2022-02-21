Более 40 тысяч россиян оформили на "Госуслугах" сертификат по тесту на антитела

Более 40 тысяч россиян оформили на "Госуслугах" сертификат по результатам анализа на антитела к коронавирусу за первые часы работы новой функции. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"За несколько часов работы нового сервиса на "Госуслугах" медицинский сертификат по результатам теста на антитела к CoViD-19 оформили более 40 тысяч пользователей", — уточняется в сообщении.

Лайф напоминает, что в Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тесту. Так, если экспресс-тест был сделан дома и показал положительный результат, то человек может обратиться на горячую линию 122 или в поликлинику, после чего приедет врач для подтверждения диагноза, отметил Кузнецов. Ранее стало известно, что, для того чтобы поставить диагноз "коронавирусная инфекция", теперь достаточно лишь положительного результата быстрого теста, ПЦР больше не требуется.