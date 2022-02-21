Иммунолог Болибок заявил о смертельной опасности отдыха в жарких странах после ковида

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порекомендовал переболевшим коронавирусом на несколько месяцев воздержаться от отдыха в жарких странах. В беседе с Ura.ru он предупредил, что это может представлять опасность для жизни.

"Я бы посоветовал не планировать отдых в жаркие страны раньше чем через два месяца после выздоровления, так как у 80% переболевших CoViD-19, даже в лёгкой форме, достаточно продолжительное время сохраняется постковидный синдром, который сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением в разных органах и повышенной свёртываемостью крови", — сказал Болибок.

Эксперт предупредил о риске развития тромбоза, а также отметил, что перепады температур, жаркий климат и обезвоживание влияют на сгущение крови. Помимо этого, есть опасность инфаркта, инсульта и даже внезапной смерти, добавил врач.

Также главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что перед отпуском не мешало бы пройти углубленную диспансеризацию, по итогам которой решить, можно ли отправляться в жаркие страны. В ином случае резкие перепады температур и длительные переезды могут негативно сказаться на здоровье.

При этом он отметил, что для снижения рисков тромбоза при перелётах и переездах необходимо пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и обувь, периодически делать разминку для ног и использовать компрессионный трикотаж.