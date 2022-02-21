Части женского тела, по которым мужчины сходят с ума

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук подтвердил все опасения женщин, рассказав, что мужчины действительно в первую очередь обращают внимание на внешние характеристики. По словам эксперта, это обусловлено природой. Мужчины рассматривают каждую представительницу прекрасного пола как потенциальную партнёршу для продолжения рода, поэтому их волнует ширина таза, ягодицы и грудь. Так, женщина с выдающимися формами в их понимании имеет больше шансов выносить и выкормить здорового ребёнка.

Два лагеря

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Чаще всего мужчины делятся на два типа: тех, кто обращает внимание на грудь, и тех, кого больше интересуют бёдра. Сексолог высказал популярную в научном мире гипотезу. Если мама долгое время кормила мальчика грудью, спала с ним и всячески уделяла внимание, влечение к груди у него останется и во взрослой жизни. А если родительница часто покидала ребёнка, отправляясь на работу или по делам, а мальчик к ней тянулся, то чаще всего он видел спину матери и, соответственно, её ягодицы, на которые произошёл импринтинг.

Не часть, а целое

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Сексолог Кульгавчук утверждает, что мама — важный человек и самая главная женщина в жизни каждого мужчины, поэтому его сексуальные предпочтения формируются с учётом её внешности. Однако вкусы представителей сильного пола создаются на протяжении всей жизни, мама в них является лишь частью, пишет Пятый канал.

Эксперт добавил, что некоторые мужчины уделяют слишком большое значение различным частям тела своих партнёрш, что является некоторым отклонением и формой фетишизма. В таком случае мужчина воспринимает женщину фрагментарно, забывая о личности. Если эта проблема есть, врач посоветовал обратиться к специалистам, ведь здоровые отношения не построить на страсти к определённой части тела, женщина — это гораздо больше.